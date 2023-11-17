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Врач рассказала, какой продукт может защитить от рака

Врач Курбатова: квашеная капуста может защитить от рака

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Pexels

Квашеная капуста благодаря своим полезным свойствам может защитить от рака. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

В частности, по ее словам, в квашеной капусте содержатся соединения изоцианаты и сульфорафан, которые имеют антираковые свойства и помогают снизить риск развития онкологических заболеваний.

Помимо этого, данный продукт поможет нормализовать микрофлору кишечника, укрепить иммунную систему, поддержать здоровье кожи и слизистых оболочек, а также улучшить переваривание пищи, продолжила эксперт. Квашеную капусту можно включать в свой рацион один-два раза в неделю или чаще. Однако ее лучше есть в небольших количествах, потому что она может спровоцировать излишнюю кислотность у людей с чувствительным желудком или проблемами с пищеварением, заключила Курбатова.

Врач, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что квашеная капуста обладает бактерицидными свойствами, потому что в ней содержится молочная кислота, способная уничтожить токсины.

Ранее диетолог рассказала, какой суп является самым полезным для здоровья пожилых.

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