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Мэр Москвы рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Собянин: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

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mos.ru

Московские врачи общей практики регулярно проходят обучение и повышают квалификацию, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городской системе здравоохранения работают около 3 тыс. докторов этой специализации.

«Правительство Москвы реализует крупнейшую в стране программу модернизации амбулаторного звена. Недавно я рассказывал о завершении первого этапа, в рамках которого реконструировали 200 поликлиник. Конечно, новые стены и передовое оборудование — это важно, но далеко не все. Высокое качество медицины означает и специалистов с другим уровнем подготовки», — отметил мэр.

Собянин добавил, что современный врач общей практики должен быть специалистом широкого профиля, владеть профессиональными навыками в различных областях — от неврологии до офтальмологии.

«Такие доктора проводят диагностику, назначают исследования и схему лечения большинства заболеваний, выполняют наиболее распространенные медицинские процедуры, не требующие привлечения узких специалистов», — сказал мэр.

Также Собянин напомнил, что в 2021-2023 годах кадровый центр столичного департамента здравоохранения реализовал образовательный проект, в котором приняли участие около 3 тыс. врачей общей практики.

Кроме того, в июне этого года для врачей общей практики были открыты дополнительные возможности повышения квалификации. Новая образовательная программа посвящена современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью — от проведения первичного осмотра до диспансерного наблюдения. Ее участниками уже стали более 2,2 тыс. врачей.

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