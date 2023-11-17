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В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ

В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ по подозрению в мошенничестве

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ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали жителя Донецка, который притворялся их коллегой. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, что под видом представителя спецслужб мужчина обещал помочь с организацией процедуры комиссования военнослужащих. Так, жительница ДНР познакомилась с ним и попросила помочь ее родственнику с увольнением с военной службы по медицинским показаниям. Лжесотрудник рассказал ей, что у него есть связи и за деньги он может помочь ей. Женщина передала мошеннику не менее 1,36 млн рублей.

Следователи завели на подозреваемого уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко за намерение вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы воевать против российской армии.

Ранее в Сибири ФСБ задержала двух хакеров, работавших на украинскую разведку. Один из них был задержан в Томске, другой — в Белово Кемеровской области.

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