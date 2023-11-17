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МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников

МВД объявило в розыск бывших и. о. глав МИД и администрации президента Украины

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Мария Девахина/РИА Новости

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывших украинских чиновников – исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации базы данных розыска МВД РФ, Пашинский и Богданович разыскиваются по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не уточняется.

До этого депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа заявила, что
против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) открыли уголовное производство.

Он стал фигурантом дела по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму с использованием СМИ») и части 2 статьи 207.3 («Распространение фейков о Вооруженных силах России с использованием своего служебного положения») Уголовного кодекса России.

3 октября экс-советника офиса президента Украины объявили в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных МВД России.

До этого на Арестовича написали заявление в Службу безопасности Украины за его слова о том, что «расчеловечивание россиян» было самой большой ошибкой Киева.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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