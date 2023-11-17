Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азаров прокомментировал расследование дела о строительстве самарского метро

Азаров: органы ищут возможные ошибки при строительстве самарского метро

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в объективном и всестороннем расследовании уголовного дела, связанного со строительством станции метро. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что в текущий момент представители правоохранительных органов осуществляют проверку, чтобы разобраться в том, какие нарушения могли допустить на первом этапе строительства.

Азаров подчеркнул, что он крайне заинтересован в объективном и всестороннем расследовании, а также принятии законных и справедливых решений.

До этого стало известно, что экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он, «состоя в ОПГ», завысил стоимость строительства станции метро в Самаре. В день задержания чиновник объявил об отставке по состоянию здоровья, а после попал в больницу. Уголовное дело он назвал «сфабрикованным», а интерес к нему — «политически ангажированным». Ранее Кудряшова критиковали в Думе за «оппозиционные убеждения», а его сына решили проверить на финансирование ВСУ.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий