Азаров прокомментировал расследование дела о строительстве самарского метро

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в объективном и всестороннем расследовании уголовного дела, связанного со строительством станции метро. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что в текущий момент представители правоохранительных органов осуществляют проверку, чтобы разобраться в том, какие нарушения могли допустить на первом этапе строительства.

Азаров подчеркнул, что он крайне заинтересован в объективном и всестороннем расследовании, а также принятии законных и справедливых решений.

До этого стало известно, что экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он, «состоя в ОПГ», завысил стоимость строительства станции метро в Самаре. В день задержания чиновник объявил об отставке по состоянию здоровья, а после попал в больницу. Уголовное дело он назвал «сфабрикованным», а интерес к нему — «политически ангажированным». Ранее Кудряшова критиковали в Думе за «оппозиционные убеждения», а его сына решили проверить на финансирование ВСУ.

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