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Тело заложницы движения ХАМАС обнаружили у больницы «Аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ: у больницы «Аш-Шифа» в Газе обнаружено тело 65-летней заложницы ХАМАС

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Тарек Алиян/РИА Новости

Израильские военнослужащие обнаружили тело одной из заложниц палестинского движения ХАМАС в здании, расположенном недалеко от больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как указано в заявлении, речь идет о 65-летней Йехудит Вайсс. При этом в здании, где находилось тело пленной женщины, израильские солдаты также нашли военное снаряжение.

В частности, бойцы ЦАХАЛ обнаружили ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, им удалось найти несколько автоматов Калашникова.

«Тело <...> было извлечено войсками ЦАХАЛ из строения, примыкающего к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и перевезено на территорию Израиля», — уточнили в пресс-службе армии еврейского государства.

15 ноября телеканал Al Mayadeen сообщил о начале штурма больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа со стороны израильских военных. Спустя несколько часов катарский телеканал Al Jazeera заявил, что бойцы ЦАХАЛ вошли в отделение неотложной помощи указанного медицинского учреждения.

В тот же день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс осудил деятельность израильских войск на территории госпиталя и признался, что потрясен соответствующими новостями. Однако, несмотря на критику, командование ЦАХАЛ приняло решение продолжить операцию.

16 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о результатах «противоречивого рейда» Армии обороны Израиля в больнице «Аш-Шифа». По данным издания, в ходе операции солдаты еврейского государства не смогли найти никаких доказательств о военной деятельности палестинского движения ХАМАС на территории госпиталя.

Ранее лидер движения ХАМАС Яхья Синвар отказался вести переговоры с израильскими властями из-за ситуации в секторе Газа.

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