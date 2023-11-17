Врач заявила, что тяжелая сумка может стать причиной искривления позвоночника

Тяжелые сумки и рюкзаки у женщин и мужчин могут стать реальной причиной для развития серьезных патологий позвоночника и даже привести к его искривлению. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова.

К основным факторам риска относится в том числе неправильное распределение веса на плечи.

«Если ваша сумка слишком тяжелая или рюкзак имеет большой вес, а вы носите его на одном плече, это приводит к тому, что нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неравномерно. Основной вес давит только на одну сторону позвоночника, из-за чего вам приходится несколько изгибаться, чтобы перераспределить нагрузку. Это становится причиной изменения походки: вы отклоняетесь на тот бок, на который приходится больший вес, что приводит к деформации суставов и может стать значительной причиной искривления позвоночника», — объяснила она.

Еще один немаловажный фактор — вы неправильно стоите или ходите.

«Когда вы поднимаете тяжелую сумку или рюкзак, вы часто наклоняетесь вперед, чтобы справиться с новой нагрузкой из-за дополнительного веса. Второй фактор риска, чаще развивающийся для владельцев тяжелых рюкзаков — это необходимость сводить плечи вперед, чтобы удержать тяжесть за спиной и не упасть назад. Если вес рюкзака превышает 5 кг, то вы рискуете получить болевые ощущения в поясничном и грудном отделе и даже травму межпозвонковых дисков. А вес, превышающий 20% массы вашего тела, грозит серьезной травмой спины», — подчеркнула врач.

Также, по словам медика, поднимая сумку одной рукой или нося ее на одном плече, вы неравномерно нагружаете мышцы спины и плеч. Если это происходит в течение долгого времени, то становится причиной мышечного перенапряжения и ослабления ряда мышц тела из-за неправильно распределенной нагрузки.

Чтобы предотвратить возможные патологии опорно-двигательной системы, ортопед рекомендовала отказать от ношения тяжестей. Носите только необходимое — так вы сможете значительно снизить риск развития заболеваний опорно-двигательной системы.

«Для профилактики болевых ощущений в спине периодически проходите курсы массажа. Такая процедура поможет снять мышечное напряжение, восстановить кровоток, снимет болевые ощущения и восстановит правильное функционирование всей опорно-двигательной системы. Если вы вынуждены переносить тяжелые вещи в сумке или не можете отказаться от множества вещей, то периодически перевешивайте сумку с плеча на плечо, чтобы восстановить баланс нагрузки», — резюмировала она.

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