Миллионный посетитель выставки «Россия» получил приз

Жительнице Пензы Светлане Сулеймановой, которая стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия», вручили приз, передает РИА Новости.

Ее поздравили заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова и советник первого заместителя председателя Банка России Ирина Романова. Сулеймановой подарили сертификат от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», от Центробанка, павильона «Умные финансы» и Минкульта России. По нему женщина сможет получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Также Сулеймановой оплатят проживание при приезде в Москву для посещения спектакля.

Центробанк также сделал женщине подарок: ей проведут индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ — в музей «Золотая кладовая».

До этого сообщалось, что на выставке «Россия» прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

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