Губернатор опубликовал видео с места обрушения дома в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в областном центре.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед происшествием жильцы заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея. Версию со взрывом газа исключили.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.