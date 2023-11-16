Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Астрахани

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части жилого дома в Астрахани. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор области Сергей Фрост. Это необходимо для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.