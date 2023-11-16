На месте обрушения в Астрахани объявили минуту тишины

На месте обрушения части жилого пятиэтажного дома в Астрахани объявили минуту тишины для поиска людей под завалами. Об этом в Telegram сообщает МЧС по региону.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что для жителей пятиэтажного дома в Астрахани, который частично обрушился, развернули три пункта временного размещения.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.