Стало известно о погибшем при разрушении дома в Астрахани

При обрушении пятиэтажного жилого дома в Астрахани погиб человек, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на МЧС.

«Одна жительница дома погибла в результате обрушения», — говорится в публикации.

Отмечается, что это пожилая жительница дома, проживавшая на пятом этаже. Она не успела спуститься, когда была объявлена эвакуация.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.