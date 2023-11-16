Для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани организовали пункты размещения

Три пункта временного размещения развернули для жителей пятиэтажного дома в Астрахани, который частично обрушился. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой», — написал глава региона.

Он также заявил, что аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС начали разбор завалов.

До этого сообщалось, что дежурная смена ГУ МЧС России по Астраханской области получила от очевидца данные о появлении трещины в стене дома, где обрушились два подъезда.

По данным МЧС, произошло обрушение третьего и четвертого подъездов.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.