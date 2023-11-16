ГК «Дело»: Россия должна стать транспортным мостом для товаропотоков всего мира

В России необходимо выстроить транспортную логистику так, чтобы к 2035 году она могла обеспечивать движение грузов по шести транзитным коридорам и стать надежным транспортным мостом для товаропотоков всего мира, заявил на пленарной сессии «Россия 2035: к новой экономике транспорта» Транспортной недели 2023 председатель совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

«К 2035 году Россия должна из страны потенциала превратиться в страну реализованных возможностей, чтобы через нашу страну, через одну седьмую часть суши с выходом к трем океанам и Каспийскому морю, ехали миллиарды тонн грузов, а страна зарабатывала на логистике, в том числе и контейнерной, кратно больше», — сказал Шишкарев.

По его словам, в России необходимо наращивать темпы реализации программы развития Транссиба и БАМа и создать инфраструктуру с профицитом возможностей, чтобы грузоотправителям не приходилось конкурировать за логистические мощности и спорить о приоритетности грузов.

Также Шишкарев заявил о необходимости развития коридора Север-Юг и создания в его рамках полноценной альтернативы Суэцкому каналу путем строительства широкой двухпутной железнодорожной колеи до Бендер-Аббаса.

Основатель ГК «Дело» добавил, что в России «катастрофически» не хватает собственного торгового флота.

«Нам нужно строить балкеры под экспорт зерна, нам нужно строить контейнеровозы. И мы очень рассчитываем на кумулятивный эффект, который скажется на транспортном машиностроении и на развитии экономики всего государства», — заявил он.

Для реализации задач, по его словам, участники логистического рынка должны объединить свои интеллектуальные, транзитные и финансовые возможности.

«Мы точно будем конкурировать, потому что конкуренция – двигатель и торговли, и развития транспортной системы, но во внешнем мире мы все должны объединиться», — подчеркнул Шишкарев

Транспортная неделя проходит в Гостином дворе с 11 по 17 ноября 2023 года. Это главное деловое событие года для игроков транспортной отрасли. Одно из важнейших событий мероприятия – международный форум, в ходе которого свыше 4 тыс. лидеров отрасли рассмотрят проблематику всех видов транспорта в России. Главная тема этого года – «Россия 2035: к новой экономике транспорта».