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«Аэроэкспресс» анонсировал повышение тарифов с 1 декабря

«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Билеты на поезда и автобусы «Аэроэкспресса» подорожают с начала зимы. Об этом сообщили на сайте компании.

«С 1 декабря изменится ряд тарифов <…> «Аэроэкспресс», — уточнили в сообщении.

В компании добавили, что изменение стоимости проезда связано с ежегодной инфляцией и подорожанием обслуживания подвижного состава.

С 1 декабря стандартный билет при заблаговременной покупке онлайн будет стоить 525 рублей, в день поездки — на 25 рублей дороже. Цена абонемента на 15 поездок вырастет до 3,8 тыс. рублей. Изменятся и тарифы «Стандарт туда-обратно», «Бизнес» и другие.

В сентябре власти Москвы назвали дату запуска новой станции метрополитена в аэропорту. При этом скоростные поезда «Аэроэкспресс» продолжат перевозить пассажиров. Общая площадь станционного комплекса составляет 12,6 тыс. кв. метров, а стены станции украшены портретами знаменитых советских авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.

Ранее «Аэроэкспресс» сообщил об отмене некоторых рейсов до аэропорта.

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