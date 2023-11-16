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В Уфе человек бросил зажигательную смесь в здание военкомата

В Уфе неизвестный попытался поджечь военкомат

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Shutterstock

В Уфе неизвестный попытался поджечь здание военкомата, но помещение не загорелось. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел на улице Левитана. Утром неизвестный подобрался к зданию и бросил зажигательную смесь в военкомат. Емкость взорвалась, последовал грохот и вспышка, напоминающая фейерверк.

Как сообщает Mash Batash, во время инцидента никто не пострадал. Емкость с зажигательной смесью только разбила стекло и не спровоцировала пожар.

В МВД от комментариев по ситуации отказались.

Накануне в Петербурге пенсионерка попыталась поджечь военкомат в центре города. В результате бутылка с зажигательной смесью приземлилась на капот микроавтобуса, который стоял неподалеку.

Ранее в Нижегородской области женщина вместе с сыном попыталась поджечь военкомат.

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