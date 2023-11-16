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В Волгограде произошел пожар на заводе радиаторов

В Волгограде на заводе Forte Prom GmbH произошел пожар, есть пострадавшие

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Depositphotos

В Красноармейском районе Волгограда на заводе радиаторов Forte Prom GmbH произошел пожар. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на читателей.

По предварительным данным, во время ЧП две работницы получили ожоги.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о пожаре на территории воинской части в Волгоградской области. Инцидент произошел около поселка Котлубань. Пожар удалось оперативно ликвидировать и потушить силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны.

15 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на несанкционированной свалке в Таганроге произошел взрыв.

До этого в центре Ростова-на-Дону на пересечении Газетного переулка и улицы Серафимовича загорелся двухэтажный жилой дом.

В ночь на 7 ноября МЧС РФ сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар.

Ранее в Дагестане произошло возгорание на крупном продуктовом складе.

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