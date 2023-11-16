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«Стресслаксия»: психолог рассказала о новой проблеме современных людей

Психолог Морозова: современные люди сталкиваются со стресслаксией

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Для современных людей характерно состояние стресслаксии или «напряжение от расслабления», когда человек, пытаясь снять тревогу и напряжение, попадает в еще более стрессовую ситуацию. Об этом kp.ru рассказала психолог Евгения Морозова.

«Я сталкивалась в своей практике с таким явлением, когда при попытке расслабиться человек испытывает еще больший стресс. Существует большое количество разнообразных известных практик релаксации, которые хорошо помогают в случаях легкого невроза или легкой степени напряжения. Однако если у человека есть высокий уровень напряжения, то обычные практики становятся не эффективны», — отметила эксперт.

Психолог пояснила, что результат от различных практик по снятию стресса во многом зависит от степени напряжения. Если уровень тревоги слишком высокий, человек может столкнуться с такой проблемой. Его может пугать тот факт, что способы, срабатывающие с другими людьми, ему не помогут. В связи с этим его уровень тревоги повышается еще больше.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников до этого говорил, что стресс для человека — это нормально, поэтому бороться с ним бессмысленно. Однако сильный стресс на протяжении долгого времени разрушает здоровье, поэтому важно правильно на него реагировать и быть «разумным эгоистом», отметил он.

Ранее психолог рассказал, как избавиться от стресса на работе.

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