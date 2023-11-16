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Россиянам объяснили, как защититься от нового штамма COVID-19 «пирола»

Врач Умнов: защититься от штамма COVID-19 «пирола» поможет социальная дистанция

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Depositphotos

Новые варианты COVID-19, в том числе «пирола» похожи на обычную ОРВИ, однако обладают повышенной контагиозностью. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредил врач Александр Умнов. Защититься от вируса, по его словам, помогут элементарные меры предосторожности, особенно при использовании общественного транспорта.

«По возможности держите дистанцию — не менее 1,5 метра — с другими пассажирами. Найдите свободное место или сиденье. Избегайте переполненных вагонов. Если есть время, лучше подождите следующий поезд метро, электричку, автобус, троллейбус или трамвай. Старайтесь избегать перемещений по городу в час пик», — посоветовал специалист.

Перед входом в транспорт врач рекомендовал надевать медицинскую маску, а после выхода из него тщательно обрабатывать руки антисептиком. Также не стоит трогать грязными руками нос, рот и глаза, заключил Умнов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что штамм коронавируса «пирола», проникший в Россию, распространится, но не станет основным.

По данным ведомства, в России шестую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. Тем не менее, по словам Поповой, данный всплеск обусловлен сезоном, и 30% всех случаев заболевания отмечено в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, когда в российских больницах появится обновленный «Спутник».

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