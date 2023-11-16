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На подконтрольной Киеву части Херсонской области уничтожен объект инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА сообщил об уничтожении объекта критической инфраструктуры

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Павел Львов/РИА «Новости»

В части Херсонской области, подконтрольной украинским властям, уничтожен объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села без электроснабжения», — написал Прокудин.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 70 военных. Согласно сообщению оборонного ведомства, также были уничтожены два автомобиля ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».

Днем ранее на Херсонском направлении впервые была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы COBRA Вооруженных сил Украины.

Тогда же сообщалось, что что потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 95 военнослужащих. Удары артиллерии и авиации пришлись по районам населенных пунктов Антоновка и Шляховое.

Ранее пленный командир ВСУ рассказал о провале на левом берегу Днепра.

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