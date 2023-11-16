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Командование казачьей бригады им. Платова поделилось успехами на Северском направлении

Казачья бригада им. Платова взяла опорные пункты ВСУ на Северском направлении

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Global Look Press

Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Российское казачество» со ссылкой на командование бригады.

Отмечается, что противник был нейтрализован за трое суток. При этом вооруженные силы Украины потеряли 26 пехотинцев. Как уточнили в «Российском казачестве», бойцы казачьей бригады разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, уничтожили пулеметы, минометы 120мм и 82мм, а также наблюдательные пункты ВСУ.

«Враг пытается манипулировать украинцами, которые приняли их за своих хозяев. Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали», — заявил командир бригады с позывным Гейзер.

Кроме того, на освобожденной территории ВС РФ нашли несколько противотанковых мин MI AC HPD F2 французского производства.

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