Меркачева: за убийство дают меньше, чем Саша Скочиленко получила за ценники

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала безумным семилетний срок художнице Александре Скочиленко. По ее словам, за убийство в России дают меньше, чем дали художнице за ценники.

«Я считаю, что семь лет — это безумный, дикий срок. Во-первых, по статье, которая не насильственная, за акцию, которая не нанесла никому никакого ущерба. Более того, как совершенно справедливо заметила Александра Скочиленко в своем последнем слове, если бы это дело не стали расследовать, то об этих ценниках, замененных ею, узнали бы три человека: кассир, охранник «Перекрестка», и какая-нибудь бабулька, которая что-то покупала. То есть, получается, именно следствие придало значение этому делу, этому поступку. Такая огласка огромная получилась. В итоге родилось это дело. Ведь, действительно, есть такой факт, что первый следователь, который вел это дело, уволился. Он посчитал, что это совершенно неразумно — расследовать такое дело», — сказала Меркачева.

По ее мнению, Скочиленко «могли бы вменить хулиганку», а не давать «дикий срок» за ценник. Член СПЧ напомнила, что средний срок за убийство в России — шесть лет.

«У меня даже нет представления, чем руководствуются люди, которые такие сроки дают. Мне кажется, это какая-то антигосударственная, антиобщественная даже с их стороны акция. Возбудив это дело по уголовной статье, столько внимания к нему привлекли. Этим огромным сроком они потрясли людей. И какой смысл в этом? Запугать, чтобы люди не меняли ценники? А что, у нас люди меняют ценники каждый день? Получается, как будто смысл у тех людей, которые это все довели до суда и такой приговор вынесли — показать, что у нас в государстве происходит что-то весьма странное. И это точно не показывает гуманность, справедливость», — констатировала Меркачева.

В четверг, 16 ноября, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требовал отправить девушку в колонию на восемь лет.

14 ноября Скочиленко выступила в суде с последним словом. Художница назвала свое дело странным и смешным. Она призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.

Ранее режиссер Александр Сокуров в беседе с «Газетой.Ru» назвал «бедой» приговор для Саши Скочиленко.