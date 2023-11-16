В Петербурге обсудили популяризацию традиционной культуры в видеоиграх

Видеоигры – это инструмент общения с огромной аудиторией как в России, так и в мире, заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на сессии о популяризации традиционной культуры через видеоигры.

«Мировой рынок игр практически в два раза больше рынка музыки и кино, и это о многом говорит. В России ситуация отличается – у нас сильный кинематограф, который активно развивался и сильно вырос за последние 5-10 лет, и сейчас он кажется более объемным и «благополучным». Но в ближайшие несколько лет индустрия видеоигр вырастет», — отметил он.

Как рассказал генеральный директор «Априори», директор по продукту VK Play Александр Михеев, индустрия видеоигр сейчас находится на этапе глобальной перезагрузки.

«Игровая индустрия всегда была сфокусирована на экспорте, на наполнении, которое будет позитивно воспринято зарубежной аудиторией. Сейчас фокус сместился, но от момента идеи до релиза на площадке создатели игр должны пройти очень сложный и долгий путь. Чтобы его пройти, нужны сильные и высококлассные специалисты», — рассказал он.

По словам кандидата политических наук, эксперта-исследователя в области информационных технологий и цифровой дипломатии Зиада Шахуда, арабский рынок ждет российские разработки.

«Поддержка видеоигр - очень большая тема в повестке арабских стран, особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Египте. Например, Саудовская Аравия запустила специальную программу по поддержке разработки, продвижения, локализации игр в регионе, и объем инвестиций составит 40 млрд долларов», — отметил он.

Шахуд добавил, что раньше игры в регион в основном импортировались, но сейчас большие силы и средства вкладываются не только в адаптацию зарубежных продуктов согласно местной культуре и менталитету, но и в привлечение разработчиков к работе над локальными продуктами в регионе.

Также эксперты в рамках сессии обсудили, почему видеоигры – незаменимый инструмент в продвижении и популяризации традиционной культуры, истории, науки и образования, и что нужно для успешного сотрудничества представителей разных индустрий.