Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин провел совещание в Херсонской области

Глава СК России Бастрыкин провел в Геническе совещание о преступлениях Украины

close
100%
Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел совещание в городе Геническе Херсонской области вместе с сотрудниками штаба по расследованию преступлений украинских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обсуждении приняли участие в том числе исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

«Более 180 уголовных дел передано в суд с утвержденными обвинительными заключениями. Порядка 140 уголовных дел уже рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров в отношении украинских военнослужащих», — говорится в релизе.

По данным Следственного комитета, сейчас уголовное преследование за военные преступления осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств.

В качестве обвиняемых по уголовной статье о наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран.

Также на встрече обсудили вопросы организации работы и обеспечения безопасности образовательных организаций СК на территории новых регионов России. Бастрыкин отметил, что особое внимание следует уделить обучению и воспитанию ребят, потерявших родных в ходе военных действий.

Ранее Бастрыкин отреагировал на покушение на экс-депутата Рады Царева.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий