Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили на лечение

Второй Западный окружной военный суд применил принудительные меры медицинского характера в отношении фигуранта уголовного дела о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, 43-летнего жителя Москвы Василия Стрижакова суд постановил освободить от уголовной ответственности и направить», — говорится в решении суда.

Психолого-психиатрические экспертизы показали, что Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством, а также синдромом зависимости от стимуляторов, указали в суде.

До этого один из обвиняемых по делу о покушении на Соловьева Максим Дружинин заявил, что журналиста планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине.

Шесть человек, подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева по указке СБУ, задержали в апреле 2022 года. По версии следствия, обвиняемые принадлежали к неонацистской группировке National Socialism/White Power (NS/WP). Предполагается, что мужчины рассматривали различные варианты устранения телеведущего: закладка бомбы под машину, выстрел из снайперской винтовки и другие.

Ранее обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева раскрыли детали преступления.