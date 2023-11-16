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Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении должностных полномочий

Бывший первый вице-губернатор Самарской области Кудряшов не признал свою вину

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-вице-губернатор — глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило РИА Новости.

«<…> Кудряшов был задержан, <…> свою вину в совершении преступления он не признает», — сказал представитель следствия на судебном заседании.

По версии следствия, экс-глава самарского правительства сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции станции метро «Театральная» до 18,4 млрд рублей. Кудряшов действовал в составе организованной преступной группы (ОПГ) в интересах коммерческой организации «Волгатрансстрой». Эта компания победила в фиктивном конкурсе на возведение объекта.

Таким образом, бюджету Самарской области действия чиновника и его подельников причинили материальный ущерб на 3,5 млрд рублей, которые ГК «Волгатрансстрой» получила из резервного фонда Самарской области.

14 ноября стало известно о задержании экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева.

Накануне в Минстрое Самарской области прошли следственные действия.

Ранее в Таиланде чиновника приговорили к 52 годам тюремного заключения за использование служебного автомобиля в личных целях.

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