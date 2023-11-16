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Врач рассказала, как вернуться в нормальный режим сна

Врач Завалко: свечение гаджетов помешает выработке мелатонина во сне

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Shutterstock

Начать выстраивать нормальный режим сна и бодрствования при его нарушении нужно с утра. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

По ее словам, нужно зафиксировать время пробуждения, после чего стараться дождаться вечера для сна.

«Можно не раньше просыпаться, а все позже и позже ложиться, то есть крутить сутки вперед. Но чаще это именно время пробуждения», — отметила эксперт.

Врач также отметила, что смартфоны и другие гаджеты могут помешать в создании нормального режима сна, если их экран ночью будет гореть.

«Само свечение от экрана телефона, компьютера, планшета подавляет выработку гормона мелатонина ночи и не способствует засыпанию», — объяснила Завалко.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, до этого показало, что дополнительные пять минут умеренной физической активности в день значительно улучшают здоровье сердца при сидячем образе жизни. Кроме того, даже сокращение времени сидения за счет более долгого сна может позитивно повлиять на сердце.

Ранее были названы способы борьбы с хроническим переутомлением.

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