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Врачи допустили к полету в Москву еще 80 эвакуированных из Газы россиян

Минздрав: 80 эвакуированных из сектора Газа россиян допущены к полету в Москву

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, в числе осмотренных граждан 49 детей и одна беременная женщина. В Минздраве указали, что все они допущены к полету в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными 15 ноября.

15 ноября третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При этом в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

13 ноября в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что число российских граждан, пересекших контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и покинувших сектор Газа, достигло 100 человек.

12 ноября МЧС РФ заявило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. На египетской территории был развернут оперативный штаб ведомства, где людям помогают оформить все необходимые документы для возвращения домой.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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