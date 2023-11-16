МЧС эвакуирует еще 120 россиян из сектора Газа

МЧС России доставит в РФ еще 120 эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта граждан страны, передает пресс-служба министерства.

По информации ведомства, очередная группа россиян и членов их семей, которые захотели покинуть зону сектора Газа, выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву.

Как уточняет пресс-служба, в четверг, 16 ноября, на родину доставят 120 взрослых и детей.

Накануне сообщалось, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» между сектором Газа и Египтом прошли еще 88 россиян. В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ уточнили, что в общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы 297 человек, из них на территорию России доставлены 168 граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.