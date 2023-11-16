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Численность населения Казахстана достигла 20 млн

Токаев сообщил, что численность населения Казахстана достигла 20 млн

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что число жителей страны достигло 20 млн.

«Численность населения Казахстана достигла 20 млн!» — говорится в сообщении.

Также он поздравил соотечественников с этим знаковым событием и добавил, что счастливая семья — это фундамент благополучия нации.

Токаев отметил, что государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.

По данным Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, 20-миллионными гражданами страны стали три мальчика и две девочки, которые родились утром 14 ноября.

Отмечается, что в 1991 году численность населения республики составляла 16,4 млн человек.

До этого в России прошла операция «Нелегал-2023». МВД отчиталось о депортации около 15 тысяч человек. Ранее ведомство предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета и регистрировать браки, а министр внутренних дел Колокольцев призвал пристально следить за приезжими, представляющими «потенциальную угрозу для безопасности страны». При этом тех, кто получил гражданство РФ, хотят лишать его за отказ от участия в спецоперации и принудительно доставляют в военкоматы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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