НСКВ стал объединяющей платформой для корпоративного волонтерства

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) за девять лет существования стал объединяющей платформой для применения и масштабирования лучших практик добровольчества в масштабах всей страны. Об этом на полях московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» заявила зампред НСКВ Анна Бушлякова. Форум организован НСКВ совместно с Ассоциацией менеджеров.

По ее словам, двигателем развития таких практик являются 35 региональных представительств совета. Выступая на профильной сессии, она подчеркнула, что практическое значение добровольчества строится на ежедневной основе за счет активностей в городах присутствия 320 участников совета, представляющих более 30 отраслей национальной экономики.

В свою очередь, начальник управления социальной политики и нематериальной мотивации «Северстали», председатель НСКВ в Вологодской области Екатерина Сыроватская отметила, что в основе работы совета лежит партнерский подход, который позволяет эффективно выстраивать работу в регионах.

Она отметила, что вологодское представительство совета, кроме участников из корпоративного сектора, объединяет усилия с областным правительством, ресурсным центром добровольчества, деловым объединением и некоммерческой организацией. Такое многостороннее сотрудничество дает объективное представление о существующих вызовах, требующих волонтерского вовлечения. В 2023 году в мероприятиях представительства приняли участие более 2 тысяч человек.

Руководитель программы социальных инвестиций Сибура, председатель Амурского отделения НСКВ Елена Снежко рассказала, что деятельность региональных представительств чаще всего соотносится со стратегическими планами местных органов власти, дополняя и увеличивая социальное значение реализуемых проектов. По ее словам, региональные представительства совета становятся центрами компетенций, которые одновременно выполняют образовательную функцию и содействуют определению лучших практик на местном и федеральном уровнях.

Напомним, Национальный совет по корпоративному волонтерству начал свою работу в 2014 году. Тогда была создана платформа для взаимодействия и объединения сил и ресурсов для дальнейшего развития корпоративного волонтерства. Совет имеет региональную сеть представительств в 35 субъектах России.