В Турции несколько вагонов метро сошли с рельсов

В турецком городе Измир несколько вагонов метро сошли с рельсов, один врезался в стену. Об этом сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел на остановке Санайи около полудня по местному времени. Поезд следовал в район Борнова. Местные власти завили, что никто не пострадал.

В настоящее время специалисты расследуют причину схода вагонов с рельсов, начато расследование.

14 ноября сообщалось, что грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве.

До этого в Рязанской области грузовой поезд сошел с рельсов. После случившегося Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело.

По данным ведомства, самодельное взрывное устройство сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в регионе. В результате 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения.

Ранее в Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль.