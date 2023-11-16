Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции несколько вагонов метро сошли с рельсов

Несколько вагонов метро в Измире сошли с рельсов, один врезался в стену

close
100%
«Новости Турции | TURKNWS»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Новости Турции | TURKNWS»

В турецком городе Измир несколько вагонов метро сошли с рельсов, один врезался в стену. Об этом сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел на остановке Санайи около полудня по местному времени. Поезд следовал в район Борнова. Местные власти завили, что никто не пострадал.

В настоящее время специалисты расследуют причину схода вагонов с рельсов, начато расследование.

14 ноября сообщалось, что грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве.

До этого в Рязанской области грузовой поезд сошел с рельсов. После случившегося Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело.

По данным ведомства, самодельное взрывное устройство сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в регионе. В результате 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения.

Ранее в Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий