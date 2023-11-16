ЦБ и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что ЦБ РФ вместе с правительством обсудят предложение депутатов дифференцировать ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Одним из возможных критериев глава ЦБ назвала уровень зарплат на той или иной территории

«У нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка одинаковая», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в субъектах РФ, где средняя заработная плата ниже, ставка должна быть меньше.

Спикер Думы Вячеслав Володин при этом добавил, что, с одной стороны, это позволит гражданам более активно участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ, а с другой — обеспечит одинаковую доступность денежных средств в рамках ипотечных программ для россиян. По его словам, дифференцированный подход к ставкам по ипотеке обсуждался на совете Госдумы и на профильных комитетах.

«Считаем правильным вынести его на обсуждение с вами, с правительством РФ и постараться убедить, выработать решение с тем, чтобы выйти на те решения, которые позволят сбалансировать все эти вопросы», — сказал Володин.

9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство дополнительно выделит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Он отмечал, что в 2023 году россиянам будет выдано порядка 700 тысяч льготных ипотек.

До этого ЦБ РФ и Минстрой выразили обеспокоенность доступностью жилья для граждан. По словам директора департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизаветы Даниловой, размер квартир, которые по силам приобрести россиянам, не увеличивался, несмотря на дешевеющие ипотечные ставки.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.