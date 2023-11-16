Россиянка догнала грабителя и отобрала у него свою сумку

В Ельце правоохранители задержали мужчину, который ограбил на улице местную жительницу. Об этом сообщает УМВД Липецкой области.

Злоумышленник напал на 57-летнюю жительницу Ельца вечером 15 ноября, он вырвал у нее из рук сумку, в которой находились кошелек, наличные и банковские карты.

Женщина не растерялась и бросилась за грабителем, ей удалось догнать мужчину, он испугался и бросил ей под ноги украденную сумку. Неподалеку находился наряд ГИБДД, женщина сообщила ему о нападении.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее вооруженный грабитель забрал деньги из кассы, купил на них зажигалку и поджег купюры.