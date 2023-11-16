В МГИМО подтвердили увольнение профессора Кобаладзе, пригласившего на лекцию Урганта

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Там пояснили, что Кобаладзе не работает в вузе с 14 ноября.

Сам Кобаладзе отказался комментировать новости о своем увольнении.

До этого стало известно, что профессора Кобаладзе уволили после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию. Студенты вуза просили вернуть преподавателя факультета международной журналистики.

Встреча журфака МГИМО с Ургантом состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве. Как отмечает канал, сразу после того, как об этом стало известно в СМИ, у преподавателя начались проблемы.

14 ноября Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении. Те считают, что преподавателя, который проработал там девять лет, вынудили уйти. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть профессора, но опасаются отчисления.

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