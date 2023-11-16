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В МГИМО подтвердили увольнение профессора Кобаладзе, пригласившего на лекцию Урганта

МГИМО: профессор МГИМО Кобаладзе уволен по собственному желанию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Там пояснили, что Кобаладзе не работает в вузе с 14 ноября.

Сам Кобаладзе отказался комментировать новости о своем увольнении.

До этого стало известно, что профессора Кобаладзе уволили после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию. Студенты вуза просили вернуть преподавателя факультета международной журналистики.

Встреча журфака МГИМО с Ургантом состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве. Как отмечает канал, сразу после того, как об этом стало известно в СМИ, у преподавателя начались проблемы.

14 ноября Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении. Те считают, что преподавателя, который проработал там девять лет, вынудили уйти. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть профессора, но опасаются отчисления.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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