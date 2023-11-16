Мэр Москвы подвел итоги летней речной навигации в столице

Москвичи совершили 2,2 млн поездок по Москве-реке на круизном и прогулочном флоте в этом сезоне летней навигации, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Таких беспрецедентных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта», — написал мэр.

По его словам, показатели этого года на 22% превысили прошлогодние.

«Северный речной вокзал мы открыли три года назад, а Южный речной вокзал заработал в конце апреля. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 млн человек», — отметил мэр.

Собянин добавил, что от вокзалов можно было отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России.

«Сегодня летний сезон речной навигации закрывается. Но часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», — отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о том, что свыше 30 тыс. пассажиров воспользовались вторым речным маршрутом в Москве.