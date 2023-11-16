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Врач рассказала, почему нельзя бесконтрольно принимать жаропонижающие лекарства

Врач Романенко: бесконтрольный прием жаропонижающих отразится на печени и почках

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Жаропонижающие препараты нельзя принимать бесконтрольно, потому что это негативно скажется на работе печени и почек. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она подчеркнула, что лекарства для снижения температуры тела важно принимать только строго в соответствии с инструкцией по их применению, не превышая дозировку.

«Прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них», — отметила врач.

Романенко добавила, что температуру рекомендуется снижать только тогда, когда она превышает отметку 38,5 градуса. Однако в некоторых случаях допустимо начинать снижать температуру в 38 градусов, если человек плохо ее переносит, заключила эксперт.

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева до этого рассказала «Газете.Ru», что понизить температуру тела во время болезни можно, не прибегая к лекарствам. По словам Савельевой, при повышенной температуре тела можно делать холодные компрессы.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток выпила 40 пачек жаропонижающего и впала в кому.

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