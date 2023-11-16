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Россиянке, провалившейся ночью в люк, выплатили компенсацию

Петербурженка, провалившаяся ночью в люк, получила компенсацию 80 тыс. рублей

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В Петербурге судебные приставы добились от коммунальщиков выплаты в пользу местной жительницы, провалившейся в открытый люк. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Женщина провалилась в люк во время прогулки с собакой в январе 2022 года. В результате падения петербурженка получила черепно-мозговую травму, а также ушиб левого бедра. После случившегося пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с коммунальных служб компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск жительницы и определил размер компенсации в 80 тыс. рублей.

Денежные средства были взысканы с управляющей компании в принудительном порядке.

Ранее суд обязал детский сад выплатить компенсацию ребенку с инвалидностью.

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