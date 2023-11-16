Россиянину удалили опухоль мозга размером с теннисный мяч

В Люберецкой больнице медики обнаружили и удалили 45-летнему мужчине огромную опухоль мозга, хирургической вмешательство длилось шесть часов. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В медицинское учреждение обратился житель Люберец в сопровождении родственников, мужчина жаловался на изменения в поведении и резкое снижение внимания и памяти. В ходе обследования врачи выявили у него огромную опухоль в мозгу, размером 8 на 5 сантиметров.

Новообразование распространялось от правой височной доли в глубинные отделы головного мозга и создавало прямую угрозу для жизни пациента.

«Чтобы добраться до новообразования, мы провели трепанацию черепа, с применением операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли», — рассказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Операция под общим наркозом длилась шесть часов и прошла успешно, спустя два часа после хирургического вмешательства пациент пришел в сознание. Гистологическое исследование показало, что опухоль являлась злокачественной, дальнейшее лечение он будет проходить в онкологическом центре.

Ранее московские врачи удалили мужчине крупную опухоль на шее.