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Школьница проглотила насадку от спрея для лечения горла

В Тюменской области врачи извлекли из желудка ребенка насадку от спрея

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Телеграм-канал «Областная больница №4»

В Тюменской области девочка во время орошения горла случайно проглотила насадку от спрея. Об этом сообщается в Telegram-канале Областной больницы № 4.

11-летняя школьница из Ишима попала в медицинское учреждение с инородным телом в желудке, девочка орошала спреем горло и случайно вдохнула насадку от него.

В ходе обследования медики провели ребенку гастроскопию и эндоскопию, чтобы выяснить, где именно находится застрявший предмет и оценить состояние желудочно-кишечного тракта.

«Для проведения процедуры нам пришлось применить медикаментозную седацию. Предмет длиной шесть сантиметров был извлечен из желудка», — рассказал врач-эндоскопист Фаридун Ходжиев.

Несколько дней девочка проведет под наблюдением врачей, вскоре ее выпишут на амбулаторное лечение.

Ранее россиянка проглотила шляпную булавку, когда повязывала на голове платок.

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