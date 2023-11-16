Небольшой снег ожидается в Москве в четверг

По информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами возможна гололедица. Температура воздуха составит около 0 градусов.

Днем в столице ожидается от 0 до + 2 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может снизиться до — 5 градусов. Местами возможен небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от + 2 до + 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до — 7 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный и северный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Тем временем приближающийся к Сахалину циклон в конце недели принесет на остров дожди и потепление.

Ранее сообщалось, что из-за сильного циклона, который оказывает воздействие на Камчатку, на севере полуострова была закрыта дорога между двумя поселками. Движение для всех видов транспорта было ограничено на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.