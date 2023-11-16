Россиянам назвали способ отличить мошенников от сотрудников банков

Сотрудники Центрального Банка России (ЦБ РФ) никогда не будут звонить обычным гражданам, заявил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов в интервью «Ленте.ру». Он поделился основными признаками, по которым можно отличить мошенника от представителя финансового учреждения.

Как рассказал аналитик, Банк России не взаимодействует с частными лицами, так как его клиентами являются только банки Российской Федерации. Никаких коммуникаций или контактов с физическими и юридическими лицами, обслуживаемыми конкретными финансовыми учреждениями, Центральный Банк не поддерживает. Поэтому любое обращение представителей ЦБ к гражданам России можно считать нелегитимным, так как у граждан нет никаких отношений с Центральным Банком Российской Федерации.

Если говорить о звонках от обычных банков, специалист указал на несколько критериев, на которые следует обратить внимание. В первую очередь, важно проверить номер, с которого происходит звонок. За исключением разговоров с персональными менеджерами, звонок должен исходить с известного номера. Подделка таких номеров в настоящее время практически невозможна, так как они защищены на уровне операторов связи.

В случае подозрений рекомендуется выслушать полученную информацию и перезвонить по известному номеру телефона, указанному в договоре или на банковской карточке, чтобы лично связаться с банком и уточнить информацию.

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