Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способ отличить мошенников от сотрудников банков

Аналитик Сизов назвал звонок с малоизвестного номера главным признаком мошенника

close
100%
Depositphotos

Сотрудники Центрального Банка России (ЦБ РФ) никогда не будут звонить обычным гражданам, заявил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов в интервью «Ленте.ру». Он поделился основными признаками, по которым можно отличить мошенника от представителя финансового учреждения.

Как рассказал аналитик, Банк России не взаимодействует с частными лицами, так как его клиентами являются только банки Российской Федерации. Никаких коммуникаций или контактов с физическими и юридическими лицами, обслуживаемыми конкретными финансовыми учреждениями, Центральный Банк не поддерживает. Поэтому любое обращение представителей ЦБ к гражданам России можно считать нелегитимным, так как у граждан нет никаких отношений с Центральным Банком Российской Федерации.

Если говорить о звонках от обычных банков, специалист указал на несколько критериев, на которые следует обратить внимание. В первую очередь, важно проверить номер, с которого происходит звонок. За исключением разговоров с персональными менеджерами, звонок должен исходить с известного номера. Подделка таких номеров в настоящее время практически невозможна, так как они защищены на уровне операторов связи.

В случае подозрений рекомендуется выслушать полученную информацию и перезвонить по известному номеру телефона, указанному в договоре или на банковской карточке, чтобы лично связаться с банком и уточнить информацию.

Из-за мошенников в Госдуме призвали ввести контроль за переводами денег со счетов пенсионеров.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий