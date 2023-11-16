Газопровод Balticconnector был поврежден рядом с «Северным потоком»

Проложенный по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией газопровода Balticconnector был поврежден рядом с тем местом, где проходят две нитки «Северного потока». Об этом сообщается на сайте эстонского государственного телерадиовещания ERR.

По информации, имеющейся у эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками российско-германского газопровода «Северный поток-1». Расстояние между двумя этими трубами составляет 900 метров. Разрыв находится ближе всего к нитке А газопровода «Северный поток-1». Отмечается, что данный факт до сих пор не был известен общественности.

Ранее сообщалось, что в центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что технические экспертизы якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector, усилили подозрения, что он принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия продолжает выяснять обстоятельства происшествия на газопроводе Balticconnector и оповестила Россию о расследовании.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.