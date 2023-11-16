Глава Чукотки назвал причину нарушения связи на Чукотке и Камчатке

Авария, вызванная земляными работами сторонней организации, стала причиной нарушения связи на Чукотке и Камчатке, в результате чего был отключен интернет. Об этом сообщил глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

По информации правительства Чукотского автономного округа, повреждение наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) произошло как на Камчатке, так и на Чукотке, это привело к частичной потере связи в обоих регионах.

Специалисты были направлены на место аварии для ее устранения. По данным РИА Новости, мобильный интернет на Камчатке был восстановлен примерно в 9 утра местного времени (полночь по московскому времени), однако работает с перебоями. В течение 15 часов жители полуострова могли только звонить и отправлять смс.

На Чукотке связь также была восстановлена около полуночи по московскому времени. Глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил, что для предотвращения подобных ситуаций власти обращаются к Минцифры с просьбой выделить дополнительные спутниковые резервные каналы и возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов.

Кузнецов также выразил уверенность в поддержке президента России Владимира Путина в этом вопросе. Он отметил, что после повреждения в октябре на подводной части линии связи было отправлено обращение в Росрыболовство с просьбой уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы. В октябре прошлого года кабель подводной ВОЛС на Чукотку был поврежден рыболовным тралом, но к концу октября его удалось восстановить.

В декабре 2022 года «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку протяженностью 2,2 тысячи километров, которая начала коммерческую эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Пропускная способность этой новой линии связи составляла 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.

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