Большинство студентов-очников уверены, что студенту нужно работать

О том, что во время учебы в вузе надо работать, студенты говорят значительно чаще родителей и выпускников дневных отделений институтов и университетов. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

86% обучающихся дневных отделений вузов уверены, что студенту необходимо работать: 46% — только по той специальности, на которую учатся, 40% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.

Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении (51%). Но уж если встала необходимость работы, то родители также чаще выступают за то, чтобы искать место по специальности.

Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учебы на дневном, — среди россиян, окончивших вузы по очной форме обучения (46%). И если год назад мнения о том, где именно работать — в своей или любой сфере — придерживалось равное число выпускников, то сегодня в приоритете труд по специальности.

Ранее социолог объяснил, почему женщинам сложнее найти работу в маленьких компаниях.