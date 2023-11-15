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Психиатр объяснил, как фильмы о перестройке спасают от депрессии

Психиатр Вилков: сериалы о неблагополучном времени помогают ценить комфорт

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Фильмы про период перестройки способны показать, какие были непростые времена в стране, как преодолевался кризис, как он негативно повлиял на жизни и судьбы разных людей: кто-то становился сильнее, а кто-то слабее. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр, клинический психолог Алексей Вилков.

«Это понимание позволяет оценить настоящее время, то спокойствие и комфорт, которые есть сейчас», — объяснил Вилков.

Первые эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» появились в интернет-пространстве. Лента генерального продюсера Федора Бондарчука рассказывает о периоде слома эпох — конце 80-х — начале 90-х годов. Главными героями фильма стали подростки — представители «потерянного поколения».

По мнению эксперта, подобный контент является своеобразной профилактикой в том числе депрессивных переживаний.

«Порой у некоторых людей отношение к в общем-то благополучной реальности изменяется из-за искажения смысла жизни — он размыт либо отсутствует. Возможность сравнить две реальности поможет ценить то, что есть», — заявил он.

Вилков отметил, что такое кино у взрослого зрителя вызовет ностальгию по прошедшему времени, либо радость, что оно осталось в прошлом, хаос переходного периода закончился, а сейчас все более-менее понятно и объяснимо. Для молодого поколения подобный контент будет восприниматься как вариант «Сложно жилось в те времена, а сейчас намного проще», резюмировал психиатр.

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