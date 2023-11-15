В Прикамье женщина притворилась курьером и напала на адвоката в день ее рождения

В Кизеле от нападения женщины пострадала судья на пенсии. Об этом пишет издание kp.ru.

13 ноября бывшая судья и адвокат отмечала дома день своего рождения и открыла входную дверь, когда к ней постучали. Хозяйка уточнила, кто это, и женский ответил: «Доставка цветов». После этого незваная гостья набросилась на юристку с топором. Потерпевшая закричала, и на лестничную клетку выбежали ее соседи.

Нападавшая якобы заявила жертве, что ей «никто не поможет», а затем отбросила топор и стала ждать приезда полиции. Свидетели происшествия также вызвали на место медиков, и пока они ехали, потерпевшая истекала кровью. Известно, что удары пришлись ей в голову, руку и ногу.

В итоге ее госпитализировали, а злоумышленницу задержали и увезли в отдел. Местные жители рассказали, что подозреваемая работала охранником в школе и имеет детей. По некоторым данным, нападение, совершенное ею, связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

«Добрая и чуткая женщина, очень любит своих детей и внуков, профессионал своего дела, раньше работала судьей, потом занялась адвокатской деятельностью. Ничего плохого сказать о ней не можем, замечательная и очень хорошая женщина, для нас — это шок, что с ней произошло», — отметили соседи.

Сейчас жизни адвоката уже ничего не угрожает. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело и отправили ее под стражу. Мотив преступления пока не установлен.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.