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В Прикамье женщина притворилась курьером и напала на адвоката в день ее рождения

В Пермском крае женщина с топором напала на бывшую судью в день ее рождения

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FotograFFF/Shutterstock

В Кизеле от нападения женщины пострадала судья на пенсии. Об этом пишет издание kp.ru.

13 ноября бывшая судья и адвокат отмечала дома день своего рождения и открыла входную дверь, когда к ней постучали. Хозяйка уточнила, кто это, и женский ответил: «Доставка цветов». После этого незваная гостья набросилась на юристку с топором. Потерпевшая закричала, и на лестничную клетку выбежали ее соседи.

Нападавшая якобы заявила жертве, что ей «никто не поможет», а затем отбросила топор и стала ждать приезда полиции. Свидетели происшествия также вызвали на место медиков, и пока они ехали, потерпевшая истекала кровью. Известно, что удары пришлись ей в голову, руку и ногу.

В итоге ее госпитализировали, а злоумышленницу задержали и увезли в отдел. Местные жители рассказали, что подозреваемая работала охранником в школе и имеет детей. По некоторым данным, нападение, совершенное ею, связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

«Добрая и чуткая женщина, очень любит своих детей и внуков, профессионал своего дела, раньше работала судьей, потом занялась адвокатской деятельностью. Ничего плохого сказать о ней не можем, замечательная и очень хорошая женщина, для нас — это шок, что с ней произошло», — отметили соседи.

Сейчас жизни адвоката уже ничего не угрожает. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело и отправили ее под стражу. Мотив преступления пока не установлен.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.

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