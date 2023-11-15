Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР напомнили о заветах Жириновского и советском опыте по теме запрета абортов

Депутат Диденко заявил, что запреты на аборты приведут к росту женской смертности

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Радикальные запреты на аборты приведут к кратному росту женской смертности и инвалидности, а повысить рождаемость в стране не помогут. Об этом «Газете.Ru» заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. Так в партии прокомментировали законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках, анонсированный вице-спикером Петром Толстым.

«В ЛДПР много лет действует программное предложение, как снизить число абортов в стране, его озвучивал еще Владимир Жириновский на встрече с президентом. В стране ежегодно, по разным данным, делается от 500 тысяч до 1,5 млн абортов. Это колоссальный объем, который невозможно просто взять и запретить. Аборты продолжат делать подпольно, кустарно, в домашних условиях. А учитывая, что эта процедура в целом станет нелегальной, то начнут делать и откровенно криминальные аборты – на поздних сроках раз уж разницы нет. Наш же советский опыт 1930-х – 1950-х годов показывает, что запретительные меры ведут к кратному росту женской смертности и инвалидизации, но, увы, не к росту рождаемости», — сказал Диденко.

По словам депутата, действовать нужно иначе — вместо запретов с женщинами нужно обсуждать негативные последствия абортов.

«После этой процедуры резко повышается риск бесплодия, и когда она уже решится рожать — будет поздно. Если уже женщина никак не соглашается сохранить ребенка, то ей нужно предложить родить его и отдать на попечение государства, которое найдет для ребенка новых родителей. Чтобы женщина легче согласилась на это — ей нужно выплатить премию, а на время беременности предложить ей проживание в специальном санатории. Только гуманными методами, только уговорами можно «вылечить» эту болезнь общества. Радикальные запретительные меры, как бы того не хотелось многим, такого эффекта не дадут», — считает он.

Законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму весной, об этом сообщил изданию «Осторожно Media» вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Ранее депутат Алексей Куринный раскритиковал идею о запрете абортов в частных клиниках.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий