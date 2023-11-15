В ЛДПР напомнили о заветах Жириновского и советском опыте по теме запрета абортов

Радикальные запреты на аборты приведут к кратному росту женской смертности и инвалидности, а повысить рождаемость в стране не помогут. Об этом «Газете.Ru» заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. Так в партии прокомментировали законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках, анонсированный вице-спикером Петром Толстым.

«В ЛДПР много лет действует программное предложение, как снизить число абортов в стране, его озвучивал еще Владимир Жириновский на встрече с президентом. В стране ежегодно, по разным данным, делается от 500 тысяч до 1,5 млн абортов. Это колоссальный объем, который невозможно просто взять и запретить. Аборты продолжат делать подпольно, кустарно, в домашних условиях. А учитывая, что эта процедура в целом станет нелегальной, то начнут делать и откровенно криминальные аборты – на поздних сроках раз уж разницы нет. Наш же советский опыт 1930-х – 1950-х годов показывает, что запретительные меры ведут к кратному росту женской смертности и инвалидизации, но, увы, не к росту рождаемости», — сказал Диденко.

По словам депутата, действовать нужно иначе — вместо запретов с женщинами нужно обсуждать негативные последствия абортов.

«После этой процедуры резко повышается риск бесплодия, и когда она уже решится рожать — будет поздно. Если уже женщина никак не соглашается сохранить ребенка, то ей нужно предложить родить его и отдать на попечение государства, которое найдет для ребенка новых родителей. Чтобы женщина легче согласилась на это — ей нужно выплатить премию, а на время беременности предложить ей проживание в специальном санатории. Только гуманными методами, только уговорами можно «вылечить» эту болезнь общества. Радикальные запретительные меры, как бы того не хотелось многим, такого эффекта не дадут», — считает он.

Законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму весной, об этом сообщил изданию «Осторожно Media» вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Ранее депутат Алексей Куринный раскритиковал идею о запрете абортов в частных клиниках.