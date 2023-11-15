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«Россети» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

Андрей Рюмин: на особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ

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Телеграм-канал Россети

Все компании группы «Россети» прошли подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в соответствии с графиками. Об этом на Всероссийском совещании, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов, заявил гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин, сообщается в Telegram-канале компании.

По его словам, объем финансирования ремонтной программы составил более 91 млрд рублей, что на 5 млрд рублей превышает уровень 2022 года. При этом в физическом выражении показатели также выросли по ключевым позициям.

«Основная задача выполнена: компании группы «Россети» реализовали в срок все мероприятия к осенне-зимнему периоду. Проведены ремонтные работы, подготовлен персонал, сформированы аварийные запасы. На особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ, где с 2023 года «Россети» приступили к эксплуатации объектов магистрального сетевого комплекса», – приводятся слова Рюмина.

Отмечается, что в целом по стране энергетики группы отремонтировали 14,4 тыс. силовых трансформаторов 110 кВ и выше, 78,3 тыс. коммутационных аппаратов 6 кВ и выше, расчистили более 165 тыс. гектаров трасс линий электропередачи.

Кроме того, было сформировано порядка 10 тыс. бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах – 49 тыс. специалистов и почти 24 тыс. единиц спецтехники. При этом подготовлено 6,9 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью около 600 МВт.

Также в ходе совещания были рассматрены другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, касающиеся реализации инвестиционной программы.

Как отметил Рюмин, до конца года «Россети» планируют крупные пуски, связанные с развитием Восточного полигона железных дорог, электроснабжением промышленных производств, включая Ковыктинское и Чаяндинское газовые месторождения. Кроме того, завершится реконструкция центров питания в Москве, Санкт-Петербурге, Сочинском энергоузле и др.

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