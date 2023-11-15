На Украине возбудили дело в отношении одесских военкомов

На Украине возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении военкомов из Одессы, избивших одного из местных жителей после того как он отказался брать повестку. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Накануне стало известно, что сотрудники украинского военкомата в Одессе избили мужчину, который отказывался брать у них повестку. Инцидент случился на глазах его жены и детей. На опубликованном видео видно, как люди в форме и бронежилетах пытаются усадить мужчину в автомобиль, при этом бьют его. Вокруг собирается возмущенная толпа, местные жители стремятся отбить мужчину у военкомов и осуждающе комментируют происходящее.

10 ноября стало известно, что на Украине мобилизовали водителя автобуса, который привез детей на соревнования в Ужгород. Военкомы в сопровождении полиции задержали его ночью в одном из хостелов.

Ранее настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию.